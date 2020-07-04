«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере 

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Президент Владимир Зеленский назвал украинскую власть «импотентной» из-за ситуации с затонувшим танкером «Дельфи». Корпус корабля ржавеет на побережье Одессы вблизи пляжей уже 8 месяцев. Убрать его власти не в состоянии из-за нехватки средств.

«Это позор для страны и для Одессы. Я очень прошу, до 20 июля уберите это судно. Здесь у людей пляжный период, отпуск, а мы с ноября показываем, что импотентная власть. Не важно, каким способом, но эту махину надо убрать. Главное, чтобы экология не пострадала», — заявил Зеленский на встрече с представителями судовладельца и местной власти, передает РИА Новости.

Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно с побережья Одессы.

В ноябре 2019 года танкер «Делфи» под флагом Молдавии пострадал от сильного шторма. Корабль сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы, где он сел на мель. В Молдавии заявили, что танкер «Делфи» был лишен права ходить под флагом республики.

Эксперты считают, что судно занималось контрабандной торговлей нефтепродуктами в открытом море — распространенным «бизнесом» на Украине.

Ликвидировать экологическую катастрофу украинские власти не стали. Танкер до сих пор находится близ пляжа.

«Затонувший танкер, вытекающая из него нефть и 400-метровое, медленно дрейфующее нефтяное пятно. В любой другой стране это назвали бы экологической катастрофой. Но на Украине нет. Люди купаются в море, всё нормально. Оздоравливаются. Что с нами не так?!», — пишут в соцсетях жители Одессы.