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Украину перестали считать суверенной 

Газета.Ru 56 минут назад
Украину перестали считать суверенной
Фото: РИА Новости
Глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что последние шесть лет Украина не является суверенным государством. По его мнению, последний шаг в этом направлении сделал Владимир Зеленский, сообщает телеканал "360".
"Последние шесть лет в стране введено внешнее управление. Последний ход для этого внешнего управления был осуществлен господином Зеленским, подписавшим меморандум с МВФ, согласно которому Украина полностью переходит под внешнее управление — в руки так называемых внешних хозяев "слуг народа", находящихся при власти", — объявил Виктор Медведчук на брифинге у Верховной рады.
По мнению политика, на улицах на самом деле управляют национал-радикалы и другие представители так называемых "активистов". Так что нынешнюю власть нельзя назвать демократической или правовой.
Медведчук напомнил, что офисы "Оппозиционной платформы — За жизнь" неоднократно подвергались нападениям со стороны радикалов, но никакой официальной реакции не было.
Владимир Зеленский договорился о новом транше Международного валютного фонда. В обмен Киев уже принял закон о реприватизации банков и отменил мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Кроме того, в меморандуме указано, что Украина повысит пенсионный возраст, не будет вводить новые социальные пенсии и льготы, сократит доплаты за стаж, возраст, работу на вредном производстве. Киев должен будет сократить расходы на медицину и образование и отменить ограничения на повышение коммунальных тарифов для населения.
Взамен Украина получит пять миллиардов долларов.
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Комментарии 3
В мире , Украина , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , Верховная Рада
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