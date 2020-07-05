«Довольно неопытен»: Порошенко раскритиковал Зеленского

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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов отправиться в тюрьму ради спасения своей страны. Об этом он сказал в интервью украинской службе "Би-би-си".

Вместе с тем он высказал мнение, что действующий президент Украины Владимир Зеленский имеет мало опыта. По словам Порошенко, все открытые против него уголовные дела, — "месть неопытного политика, который считает, что таким способом получится решить его проблему".

"Я не говорю, что украинский президент — человек Путина. Никогда. Я говорю, что он довольно неопытен. И его команда, к которой принадлежит один человек, находившийся в России все 5 лет моего президентства, точно играет негативную роль", — сказал Порошенко.

Как стало известно ранее, в отношении Порошенко возбуждено уже более десяти уголовных дел.