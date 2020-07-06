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Границы в Австралии закрыты впервые за 100 лет 

Российская Газета и ещё 7 1 час назад
Границы в Австралии закрыты впервые за 100 лет
Фото: РИА Новости
Австралийские чиновники закрывают границу между двумя самыми густонаселенными штатами Австралии: Викторией и Новым Южным Уэльсом. Граница будет закрыта со вторника на неопределенный срок в попытке сдержать вспышку коронавируса в самом густонаселенном городе страны — Мельбурне. В последний раз официальные лица блокировали передвижение между двумя этими штатами в 1919 году во время пандемии испанского гриппа, напоминает Reuters. Граница будет патрулироваться военными для предотвращения ее незаконных пересечений. Для контроля за возможными точками пересечения между двумя штатами также будут использоваться беспилотники.
"Это умное решение, правильный вызов в настоящее время, учитывая серьезные проблемы, с которыми мы сталкиваемся при сдерживании этого вируса", — заявил журналистам в Мельбурне глава правительства штата Виктория Дэниел Эндрюс, объявивший о закрытии границы, начиная с 23-59 по местному времени во вторник.
По его словам, это было совместное решение, принятое им с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян. Этот шаг, по оценке аналитиков, может ударить по восстановлению экономики Австралии, которая постепенно приближается к своей первой рецессии за почти три десятилетия. Единственная другая внутренняя граница Виктории с штатом Южная Австралия ранее уже была блокирована. Отметим, что у штата Виктория самый большой ВВП в стране. Кроме того, с началом школьных каникул многим семьям, которые с нетерпением ожидали отпуска, теперь придется отменить свои поездки.
По словам премьер-министра Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян, люди смогут подать заявку на получение ежедневных разрешений на пересечение границы, однако выдача пропусков может занять около трех дней.
В последние дни число случаев заболевания COVID-19 в Мельбурне резко возросло, что побудило власти обеспечить выполнение строгих предписаний по социальному дистанцированию в 30 пригородах и полностью заблокировать девять социальных кондоминиумов, где проживают около трех тысяч малообеспеченных австралийцев и мигрантов. По оценке властей, причина всплеска заболевания состоит в том, что охранники социальных жилых помещений нарушили правила изоляции, активно общаясь без масок с жильцами и друг с другом. Австралия в целом справилась с пандемией коронавируса лучше, чем многие страны: в стране зафиксировано всего лишь 8500 случаев заражения и 106 смертельных исходов, но вспышка в Мельбурне в последние две недели вызвала у властей тревогу. В течение последних семи дней в стране регистрировалось в среднем 109 случаев в день, тогда как в первую неделю июня — в среднем только 9 случаев в день. Вспышка в столице Виктории за последние две недели привела к сотням случаев заражения — это более 95% новых зарегистрированных австралийских инфекций, уточняет ВВС.
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Комментарии
В мире , Ситуация в мире , COVID-19 , Скотт Моррисон , Reuters , Австралия , Мельбурн
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