Протестующие у Белого дома сожгли флаг США

Участники протестов у Белого Дома в Вашингтоне сожгли американский флаг после выступления президента страны Дональда Трампа с речью по случаю Дня независимости США , сообщает телеканал NBC.

Участники протестов, по данным телеканала, во время инцидента выкрикивали лозунги против "рабства, геноцида и войны" и "Америка никогда не была великой".

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов

Во время своего выступления в субботу Трамп заявил, что США победили фашистов и коммунистов , а скоро победят и левых. Он отметил, что не позволит "разъяренной толпе свергать наши статуи, стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей и попирать наши принципы".

Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.

По всем США на фоне протестов начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.