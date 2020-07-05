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СМИ: протестующие у Белого Дома сожгли флаг США после речи Трампа 

РИА Новости и ещё 19 3 часа назад
Протестующие у Белого дома сожгли флаг США
Фото: РИА Новости
Участники протестов у Белого Дома в Вашингтоне сожгли американский флаг после выступления президента страны Дональда Трампа с речью по случаю Дня независимости США, сообщает телеканал NBC.
Участники протестов, по данным телеканала, во время инцидента выкрикивали лозунги против "рабства, геноцида и войны" и "Америка никогда не была великой".
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Во время своего выступления в субботу Трамп заявил, что США победили фашистов и коммунистов, а скоро победят и левых. Он отметил, что не позволит "разъяренной толпе свергать наши статуи, стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей и попирать наши принципы".
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
По всем США на фоне протестов начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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Комментарии 8
В мире , Дональд Трамп , КПРФ , МВД , телеканал NBC , США
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