Трамп осудил проявление «нового крайне левого фашизма» 

Сторонники "нового крайне левого фашизма" в США хотят уничтожить историю страны и "низвергнуть американскую революцию". Об этом заявил в пятницу вечером президент США Дональд Трамп , выступая в штате Южная Дакота на праздничном мероприятии в честь Дня независимости. Его выступление транслировали американские новостные телекомпании.

Речь главы государства была посвящена протестным движениям в США, участники которых сносят памятники историческим фигурам. "Наша страна стала свидетелем беспощадной кампании по уничтожению нашей истории, клевете на наших героев, стиранию наших ценностей и идеологической обработке наших детей. Разгневанные группировки пытаются снести статуи наших основателей. Они думают, что американский народ слаб, мягкотелый и покорный. Но это не так", — подчеркнул президент.

По его словам, пытающие свергать монументы вандалы "стремятся разрушить узы любви и верности", которые американцы испытывают к США и друг к другу.

"Их цель — не лучшая Америка. Их цель — покончить с Америкой", — считает глава Белого дома. Он подчеркнул, что проявление "этого нового крайне левого фашизма требует абсолютной лояльности" и, по своей сути, является тоталитаризмом. "Не сомневайтесь, эта культурная революция левого толка предназначена для того, чтобы низвергнуть американскую революцию", — считает Трамп.

"Они хотят заставить нас замолчать, но мы не будем молчать", — продолжил президент. Вандалы, считает он, нападают на "величественную свободу" и наследие США и "должны быть остановлены максимально быстро". "Радикальная идеология, нападающая на нашу страну, продвигается под флагом социальной справедливости, — добавил американский лидер. — Те, кто стремится уничтожить наше наследие, хотят, чтобы американцы забыли свою гордость и наше великое достоинство, чтобы мы больше не могли понять себя и судьбу Америки".

Трамп призвал американцев "защитить и сохранить свою историю, свое наследие и своих великих героев".

Новый парк с монументами

Президент в конце своего выступления объявил о "создании нового памятника выдающимся людям прошлого" в США. Он отметил, что подписал соответствующий указ, согласно которому будет разбит "огромный открытый парк" под названием Национальный сад американских героев со статуями "величайших американцев, которые когда-либо жили". Впервые после окончания речи Трампа прозвучало произведение канадского исполнителя Нила Янга Rockin' in a Free World. Ранее все выступления республиканцах заканчивались композицией британской рок-группы The Rolling Stones You Can't Always Get What You Want. Однако в конце июня она потребовала от президента США перестать использовать свое произведение во время кампании по переизбранию. После выступления главы государства начался продолжительный праздничный салют.

Судя по телевизионной трансляции, мало кто из примерно 7,5 тыс. присутствующих на праздновании носил медицинские маски и соблюдал социальную дистанцию. Трамп, его супруга Меланья, большая часть помощников президента не носили масок.

До выступления главы государства десятки протестующих заблокировали дорогу к месту проведения мероприятия, однако стражи порядка смогли довольно быстро восстановить движение. По данным агентства Associated Press, они применили перцовые баллончики для разгона толпы и отогнали три фургона, перекрывавшие дорогу. Некоторые демонстранты были задержаны.

Перед речью главы государства над местом празднования прошел парад военной авиации: пролетели несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer, истребителей из пилотажной группы ВМС США Blue Angels, а также вертолетов.

Об истории праздника

4 июля 2020 года жители США в 244-й раз отмечают главный национальный праздник страны — День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей свободу Соединенных Штатов от британского владычества. Многие американцы облачаются в этот день в национальные цвета — синий, белый и красный, а дома и улицы пестрят флагами страны.

Декларация была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение распечатать и распространить его среди населения, поэтому днем рождения Соединенных Штатов считается 4 июля.