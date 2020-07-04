В Европе объяснили критерии для открытия границ 

Европейском союзе объяснили критерии при составлении рекомендаций по снятию ограничений на поездки в третьи страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Еврокомиссии

По его словам, реализация рекомендаций по открытию границ не осуществляется автоматически и требует дополнительной оценки. Так, при определении списка стран учитывались такие показатели, как число новых случаев заражения, тенденция на стабилизацию или спад заболеваемости. Также учитывались возможности по противостоянию COVID-19, например, тестирование, отслеживание контактов, лечение и предоставление статистики.

Для первого списка число новых случаев заражения коронавирусом не должно было превышать среднеевропейский показатель на 100 тысяч человек населения за последние 14 дней по ситуации на 15 июня.

При этом в Еврокомиссии напомнили, что как минимум каждые две недели Совет будет пересматривать список, исходя из развития ситуации. Представитель ЕК также подчеркнул, что отсутствие какой-либо страны в списке не означает полного запрета на поездки ее жителей в страны Европы.

С 1 июля Европа открыла внешние границы для туристов нескольких стран и отказалась пускать россиян из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории государства. Согласно сообщению, со среды европейские страны должны были постепенно начать снимать ограничения на поездки для жителей 14 государств. Среди них оказались Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.