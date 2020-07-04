Турция вмешается в урегулирование конфликта в Ливии

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Турция открыто примет участие в урегулировании конфликта в Ливии после того, как Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем подписало оборонное соглашение с Анкарой . Об этом в субботу, 4 июля, сообщает телеканал «Аль-Хадас».

Отмечается, что соглашение подписали в Триполи во время визита турецких политиков — министра обороны Хулуси Акары и также главы Генштаба вооруженных сил страны Яшара Гюлера. По новому документу, Турция имеет право разместить на территории Ливии собственную военную базу, а всем ее военнослужащим будет предоставлен дипломатический статус.

Кроме того, турецкие советники и военные получат иммунитет от судебного преследования, Анкара — законные полномочия защищать ПНС. Благодаря соглашению Турции разрешено участвовать в формировании нового военно-разведывательного агентства, а также охранных структур для турецких компаний, расположенных в Ливии.

В ближайшее время Турция значительно расширит боевые возможности в арабской стране, отмечает издание.

3 июля представитель правящей партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что преступления сторонников Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара совершались в стране в соучастии с Францией. По его словам, Франция причастна к «преступлениям против человечности» в Ливии, так как сейчас дистанцируется от происходящего.

30 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Франция «играет на руку» России на севере Африки. Между тем он отметил, что Москва и Анкара стремятся прекратить кровопролитие в зоне конфликта в Ливии, а Франция негласно поддерживает вооруженные формирования фельдмаршала Халифы Хафтара.