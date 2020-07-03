Решение суда по делу MH17 обманет ожидания Запада

Председательствующий судья Хендрик Стинхейс на слушаниях в суде в Нидерландах постановил приобщить к делу о крушении рейса MH17 в Донбассе выводы, которые были сделаны в докладах по авиакатастрофе российской компанией «Алмаз-Антей» . Также судья разрешил назначить эксперта «Алмаз-Антей», чтобы он мог ответить на отчеты экспертов Нидерландского аэрокосмического центра.

Данная мера продиктована необходимость в возможности расспросить о вероятности взрыва ракеты ЗРК «Бук» 9М38М1 рядом с самолетом. Кроме того, Стинхейс заявил, что было бы обоснованным снова обратиться к Соединенным Штатам Америки за спутниковыми снимками с места крушения рейса MH17 на востоке Украины

Адвокат Сабине тен Дуссхате на прошедших слушаниях заявила, что следствие игнорирует доводы о том, что место запуска может находиться в зоне, рассчитанной «Алмаз-Антей», охват которой мог распространяться также на территорию рядом с поселком Зарощенское, находившуюся тогда под контролем Вооруженных сил Украины, что не подтверждает версии бельгийских и голландских экспертов. Кроме того, адвокат обратила внимание суда на то, что взятая следствием и прокуратурой за основу информация о максимальной дальности полета ракеты ЗРК «Бук» составляет 32 км является ненадежной. Подтверждением тому могут служить показания бывшего командира расчета ЗРК «Бук» по фамилии Таренков, утверждавшего ранее, что дальность поражения ракеты типа 9м38м1 составляет 45 км, а дальность полета может достигать 55 км.

Ранее средствами массовой информации сообщалось, что российская сторона передала Нидерландам документацию, свидетельствующую о том, что ракета «Бук», которая поразила Boeing , была запущена с подконтрольной Киеву территории и принадлежала Украине.

«Документы от Российской Федерации под названием «Первый пакет», о которых говорил заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко , суд Нидерландов еще не принял к рассмотрению. В этой истории существует на сегодняшний день два очень важных момента.

Во-первых, граждан нашей страны и граждан Украины, которые предположительно виноваты в этой трагедии, в Нидерландах фактически судят заочно. Среди подозреваемых существует человек, интересы которого теперь представляет адвокат — именно здесь мы сталкиваемся со сложным нюансом. Ведь если есть адвокат, значит нужно предоставить максимальное количество доказательств в рамках существующего западноевропейского права», — комментирует эксперт.

Однако действия суда ранее показывали, что указанную правовую особенность технически можно обойти. Появление адвоката, уверен Андрей Суздальцев, практически заставило представителей нидерландского суда и прокуроров обратить внимание на доказательную базу российской стороны.

«Во-вторых, нельзя сказать, что в Киеве хоть как-то оценили такие изменения в процессе — там внимательно наблюдают за реакцией американской стороны и ждут. Из-за этого возникает ощущение, что украинская сторона прекрасно знает, кто же на самом деле сбил малайзийский Boeing.

И если Российская Федерация представит все имеющиеся у нее доказательства, может возникнуть прецедент. Ведь в понимании Запада и Украины, а также суда в Нидерландах, виновной стороной может быть только Россия», — рассказывает эксперт.

Напомним, что самолет летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение летом 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Тогда Запад совместно с Украиной объявили, что зенитная ракетная установка «Бук» была ввезена с территории России, нанесла удар и вновь вывезена в Российскую Федерацию.

Решение суда направит историю о крушении MH17 в другое русло

На прошлых слушаниях прокурор Тейс Бергер сообщал о свидетеле, видевшем четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук». Прокуратура попросила допросить еще раз свидетеля, который проходит в деле как X48. Он утверждает, что 17 июля 2014 года заметил проезжавший зенитно-ракетный комплекс «Бук» около блокады ополченцев на дороге из Снежного в Саур-Могилу. Однако представители Министерства обороны Российской Федерации и предприятия, входящего в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей», утверждали, что российский локатор не фиксировал в районе падения MH17 сторонних объектов, способных стать причиной разрушения лайнера.

«Факт того, что изначально нашу страну не допустили к расследованию и материалам дела, указывал на политическую подоплеку обвинений и всей истории. Теперь перед судом в Нидерландах возникает безумная сложность — доказать, что к авиакатастрофе причастна российская сторона без доказательств.

Однако это очень трудно сделать и вот почему: «Бук» поднимается в высоту 6-7 километров, а лайнер проходит на высоте 10-12 километров. Ракета не дотянется. Кроме того, «Бук» стреляет в слишком малом диапазоне, что говорит о том, что этой ракетой нельзя было сбить малайзийский Boeing, не постаравшись. Подобная оговорка говорит о том, что перед реальными виновниками стояла определенная задача — задеть самолет.

Если в результате очередных слушаний выяснится, что в этой истории действительно существует украинский след, то вашингтонские партнеры Киева, об этом знающие заведомо, будут всеми силами затягивать процесс. И это станет индикатором нечестной игры, так как Запад постарается уберечь главного виновника катастрофы.

Однако то, что суд впервые обратил внимание на российскую доказательную базу — является большим прорывом, внушающим оптимизм. Это очень серьезно, поэтому будем надеяться на положительный для России исход дела», — констатировал эксперт.