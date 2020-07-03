Москва готовит документ по Донбассу

Киев должен активнее работать над реализацией «формулы Штайнмайера» для деэскалации конфликта в Донбассе, считают российские власти. Также Москва отмечает, что к заседанию Минской контактной группы 6 июля украинская сторона должна представить проект поправок в украинскую конституцию, где бы оговаривалось придание особого статуса Донецкой и Луганской народным республикам. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.

Российская сторона требует, чтобы Киев представил проект поправок в украинскую конституцию к 6 июля — заседанию Минской контактной группы. Это должно определить путь для введения в будущем особого статуса контролируемой ополченцами территории в государственном устройстве Украины.

Киев еще раз подтвердил свою приверженность безусловной реализации этой формулы на последней встрече глав государств в «Нормандском формате» в Париже в декабре прошлого года. При этом конкретная реализация формулы украинской стороной остается спорной.

Согласно неофициальному рабочему документу, российская делегация настаивает на том, чтобы Киев предпринял дальнейшие шаги и по этим вопросам.

Украина должна «без дополнительных условий» к 6 июля составить список заключенных, освобождение которых она требует от ДНР и ЛНР. В свою очередь, Донбасс также представит соответствующий список заключенных.

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтверждает, что готов к переговорам по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе с российским коллегой Сергеем Лавровым

«Я открыт для общения с Сергеем Лавровым. Если это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных, я готов к взаимодействию в любом формате», — пояснил украинский министр.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал, что Киев стал с большей интенсивностью перебрасывать к линии соприкосновения в Донбассе тяжелые вооружения, танки и другую военную технику. По его словам, такие выводы следуют из данных наблюдения за железной дорогой Спецмониторинговой миссией ОБСЕ на Украине. Кроме того, украинские военные располагают специальными средствами прикрытия военных операций.

«Обеспокоенность вызывает и то, что ВСУ подвозят в Донбасс не просто отдельные единицы, а едва ли не весь спектр вооружений, необходимых для осуществления и прикрытия активных, в том числе наступательных, действий», — сказал дипломат.

Он уточнил, что речь идет об артиллерии, в частности крупнокалиберных гаубицах 2С7 «Пион», ракетных комплексах, 30 танках, устройствах радиоэлектронной борьбы, миноукладчиках, медицинских автомобилях.

В свою очередь, украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой провела переговоры в Берлине с немецкими коллегами.

В этой связи Кулеба заверил, что Киев настроен на дипломатический путь решения конфликта на востоке страны, но при этом нужно рассматривать все сценарии развития событий.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас обращал внимание на то, что реализация решений, достигнутых на последнем саммите «нормандского формата» 9 декабря 2019 года, требует компромисса со всех сторон. По его словам, для этого необходим новый импульс. Министр выражал намерение совместно с Францией поддерживать Украину в установления мира на востоке страны.

Москва неоднократно указывала на игнорирование Киевом части минских соглашений в том, что касается предоставления особого статуса Донбассу. Кроме того, Украина уклоняется от прямых переговоров с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, что требуется условиями минских соглашений.

В настоящее время однозначно позитивных предпосылок по Донбассу нет, но, в целом, положительно можно расценивать заявление руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака о переговорах с жителями ДНР и ЛНР. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он сказал, что представителей гражданского общества республик Донбасса следует привлечь к переговорам.

«Они должны быть непричастны к военным действиям или убийствам наших солдат, а также ничего не иметь общего с сепаратистскими и террористическими организациями. Это должны быть признанные представители гражданского общества», — считает Ермак.

При этом руководитель офиса Зеленского признал, что новые пункты разведения на линии разграничения до сих пор не удается согласовать, а решения «нормандского саммита» фактически не выполняются.