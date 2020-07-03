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Голландский суд не станет переводить документы по делу MH17 на русский язык 

News.ru 1 час назад
Документы по делу MH17 отказались переводить на русский
Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Требование о переводе всех документов по делу крушения МН17 на русский язык отклонено Голландским судом, заявил в ходе слушаний 3 июля председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.
Данный запрос был отклонён 7 мая судебным следователем в связи с тем, что требование недостаточно специфично и обосновано. Суд разделяет это мнение и поэтому отклоняет требование защиты, — заявил Стейнхейс, слова которого приводит ТАСС.
Кроме того, Стейнхейс сообщил, что суд не соглашается с мнением прокуратуры по делу о крушении Boeing 777. В частности, прокуратура считает, что все сценарии, кроме избранного, должны быть исключены.
В связи с этим председательствующий судья выступил за предоставление возможности адвокатам россиянина Олега Пулатова организовать дополнительные расследования для подтверждения или опровержения правдоподобности основной и альтернативной версий, озвученных следствием. Сторона защиты должна подробно изложить причины подачи запросов, а также чётко определить, какие обвинения отрицаются их клиентом, отметил судья.
Обвиняемый до сих пор не сделал никаких конкретных заявлений по поводу того что именно он отрицает. Поэтому суд не понимает, по какому пути следует вести проверку. Поэтому суд пока не может оценить состоятельность многих запросов, в связи с чем откладывает их рассмотрение на более поздний срок, — заключил Стейнхейс.
Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17. По её мнению, факт выхода этой книги демонстрирует стремление малайзийцев сформировать собственное мнение о случившемся. Захарова, в частности, обратила внимание на то, что автор книги выдвинул версию о том, что США использовали катастрофу как повод ввести новые санкции против России.
Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.
Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.
К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх человек (трое граждан России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство.
Ранее NEWS.ru писал, что слушания по делу MH17 возобновятся 31 августа. Во время нового заседания планируется огласить решения, которые касаются требований, сделанных прокуратурой в защиту ополчена ДНР Олега Пулатова, а также адвокатами его родственников.
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Комментарии
В мире , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Мария Захарова , Игорь Гиркин , ФСБ , Boeing , МИД , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Bellingcat
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