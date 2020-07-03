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Власти Казахстана заказали «защиту Путина» 

Артём Кульша 1 час назад
Власти Казахстана заказали «защиту Путина»
Фото: РИА Новости
Власти Казахстана заказали дезинфекционные туннели, которые защищают президента России Владимира Путина от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом глава компании «Моторные технологии» Ольга Изранова сообщила РИА Новости.
В июне, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 безопасность здоровья главы государства в Кремле и его резиденции Ново-Огарево в Московской области обеспечивают дезинфекционные туннели.
Позже стало известно, что они были произведены компанией «Моторные технологии» из Пензы. Сегодня ее глава рассказала, что фирма начала получать больше запросов, после того как стало известно, что произведенные ею туннели защищают Путина.
«От Казахстана сейчас есть заказы», — рассказала она.
По словам Израновой, власти Казахстана запросили 30 дезинфекционных туннелей, а ряд других государств заинтересовались их приобретением, например, страны Европейского союза (ЕС) проявили горячий интерес, в том числе Греция, Испания и Эстония. Также интерес проявили Перу и Израиль.
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Комментарии
В мире , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ЕС , РИА Новости
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