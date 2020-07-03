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Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра Франции 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Макрон назначил нового премьер-министра
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса на должность премьер-министра страны, сообщили в Елисейском дворце в пятницу, 3 июля.
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В мире , Эммануэль Макрон , Франция
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