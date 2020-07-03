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Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра Франции
Вечерняя Москва
44 минуты назад
Фото:
Reuters
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Президент
Франции
Эммануэль Макрон
назначил Жана Кастекса на должность премьер-министра страны, сообщили в Елисейском дворце в пятницу, 3 июля.
(новость дополняется)
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