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В Киеве возле офиса Зеленского четвертый день протестуют шахтеры 

РИА Новости 2 часа назад
У офиса Зеленского четвертый день протестуют шахтеры
Фото: РИА Новости
Шахтеры четвертый день протестуют возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, они требуют обеспечить безопасные условия труда и устойчивую работу украинских предприятий, сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
Украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста с требованием выплатить им долги по зарплате во вторник возле офиса президента. В среду они хотели установить возле офиса палатки, но правоохранители их отобрали, после чего произошла потасовка. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство погасило задолженность перед шахтерами.
"Начинаем четвертый день Всеукраинской бессрочной акции протеста шахтеров. За безопасные условия труда! За энергетическую независимость! За развитие и устойчивую работу украинских предприятий! За перспективное будущее шахтерских регионов! Против создания условий для трудовой миграции! Против бездумной ликвидации украинской угледобычи! Против импорта российской электроэнергии и угля", — написал Волынец на своей странице в Facebook.
На видео, которое опубликовал Волынец, горняки сидят на земле перед офисом президента и стучат касками, требуя, чтобы к ним вышел президент. Также они держат в руках флаги профсоюза.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
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Комментарии 2
В мире , Владимир Зеленский , Михаил Волынец , Киев
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