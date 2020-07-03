У офиса Зеленского четвертый день протестуют шахтеры

Владимира Зеленского в Шахтеры четвертый день протестуют возле офиса президента Украины Киеве , они требуют обеспечить безопасные условия труда и устойчивую работу украинских предприятий, сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец

Украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста с требованием выплатить им долги по зарплате во вторник возле офиса президента. В среду они хотели установить возле офиса палатки, но правоохранители их отобрали, после чего произошла потасовка. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство погасило задолженность перед шахтерами.

"Начинаем четвертый день Всеукраинской бессрочной акции протеста шахтеров. За безопасные условия труда! За энергетическую независимость! За развитие и устойчивую работу украинских предприятий! За перспективное будущее шахтерских регионов! Против создания условий для трудовой миграции! Против бездумной ликвидации украинской угледобычи! Против импорта российской электроэнергии и угля", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

На видео, которое опубликовал Волынец, горняки сидят на земле перед офисом президента и стучат касками, требуя, чтобы к ним вышел президент. Также они держат в руках флаги профсоюза.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.