В Кремле заговорили об открытии границ 

27 марта, как сообщал «Рамблер», в России было приостановлено международное авиасообщение, а 30 марта — закрыты сухопутные и речные границы. Это было сделано в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Сегодня Песков сообщил, что власти России ведут контакты с властями ряда стран об открытии границ.

«Конкретных решений пока не принималось», — рассказал он.

Также официальный представитель Кремля признал, что местами иностранные граждане испытывают сложности с перемещением на границе России, но заверил, что российские власти делают все возможное для координации работы с коллегами из соседних государств.