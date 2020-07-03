В Кремле заговорили об открытии границ 

Открытие границ России в настоящее время обсуждается. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
27 марта, как сообщал «Рамблер», в России было приостановлено международное авиасообщение, а 30 марта — закрыты сухопутные и речные границы. Это было сделано в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Сегодня Песков сообщил, что власти России ведут контакты с властями ряда стран об открытии границ.
«Конкретных решений пока не принималось», — рассказал он.
Также официальный представитель Кремля признал, что местами иностранные граждане испытывают сложности с перемещением на границе России, но заверил, что российские власти делают все возможное для координации работы с коллегами из соседних государств.
30 июня министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что оперативный штаб по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России в настоящее время прорабатывает предложение Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) возобновить авиасообщение со странами Содружества независимых государств (СНГ) раньше, чем с другими государствами.