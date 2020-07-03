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Украина ужесточит карантин 

Lenta.ru 1 час назад
Украина ужесточит карантин
Фото: Евгений Малолетка / AP
Эпидемиологическая ситуация в 11 областях Украины напряженная, региональные санитарные врачи подали представления об ужесточении карантинных мер. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, страна продолжает находиться в условиях адаптивного карантина, когда ограничительные меры принимаются в зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе.
«В настоящее время наиболее напряженная ситуация наблюдается в западных регионах, в частности, в Волынской, Закарпатской, Львовской и Ровненской областях», — отметил Степанов.
30 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал темпы распространения коронавируса в стране стремительными и призвал готовиться ко второй волне пандемии. В ряде регионов пациентами с COVID-19 занято до 70 процентов больничных коек. «Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему», — предупредил Зеленский.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 46 763 человека, из них 1 212 умерли, более 20 тысяч пациентов выздоровели.
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Комментарии 1
В мире , Владимир Зеленский , Максим Степанов , Интерфакс
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