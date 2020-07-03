Украина ужесточит карантин 

Эпидемиологическая ситуация в 11 областях Украины напряженная, региональные санитарные врачи подали представления об ужесточении карантинных мер. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов , передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, страна продолжает находиться в условиях адаптивного карантина, когда ограничительные меры принимаются в зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе.

«В настоящее время наиболее напряженная ситуация наблюдается в западных регионах, в частности, в Волынской, Закарпатской, Львовской и Ровненской областях», — отметил Степанов.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал темпы распространения коронавируса в стране стремительными и призвал готовиться ко второй волне пандемии. В ряде регионов пациентами с COVID-19 занято до 70 процентов больничных коек. «Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему», — предупредил Зеленский.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 46 763 человека, из них 1 212 умерли, более 20 тысяч пациентов выздоровели.