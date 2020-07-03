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Европе предрекли новую вспышку коронавируса 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Европе предрекли новую вспышку коронавируса
Фото: РИА Новости
Новая вспышка COVID-19, вероятнее всего, ожидает Европу осенью. Об этом РИА Новости заявил вирусолог, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета, профессор Хендрик Штрик (Hendrik Streeck).
«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса. В марте ВОЗ объявила о пандемии. В Европе с масштабной эпидемией столкнулись Италия, Германия, Франция и Испания.
По словам профессора Хендрика Штрика, обычные респираторные заболевания и известные ранее коронавирусы демонстрируют в Европе более высокую активность в холодные месяцы и есть все основания считать, что от погодных условий будет зависеть и COVID-19.
«Мы пока точно не знаем, но есть многочисленные данные, которые это подтверждают. Респираторные вирусы распространяются более быстро, когда холодно и сухо или при высокой влажности. Можно предположить, что SARS-CoV-2 будет вести себя аналогично», — пояснил вирусолог.
Он также отметил рост заболеваемости коронавирусом в Австралии, одной из причин которой «может быть то, что в там начинаются зимние месяцы».
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В мире , ВОЗ , РИА Новости
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