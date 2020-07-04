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В Монголии ввели карантин из-за случаев бубонной чумы 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
«Умирает каждый второй»: в Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
Фото: ТК «Звезда»
Причиной заражения стало употребление в пищу сырого мяса сурка.
В Монголии выявили случаи заболеваемости бубонной чумой. Российские республики Алтай и Тува после этого сразу закрыли свои внешние границы.
Опасное заболевание передается человеку при укусе инфицированной блохи или другого животного, а также воздушно-капельным путем. Болезнь протекает стремительно, каждый второй заразившийся — умирает.
В Монголии выявлены два случая у местных жителей, мужчины и женщины. Установлено, что причиной заражения стало употребление в пищу сырого мясо сурка. Заболевшие находятся в больнице, женщина в критическом состоянии. Напрямую с ними контактировали 60 человек, еще 400 — косвенно. Все эти люди находятся под наблюдением, в районе ввели бессрочный карантин.
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В мире , COVID-19 , Монголия , Республика Алтай , Республика Тыва
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