«Умирает каждый второй»: в Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы

Причиной заражения стало употребление в пищу сырого мяса сурка.

Опасное заболевание передается человеку при укусе инфицированной блохи или другого животного, а также воздушно-капельным путем. Болезнь протекает стремительно, каждый второй заразившийся — умирает.

В Монголии выявлены два случая у местных жителей, мужчины и женщины. Установлено, что причиной заражения стало употребление в пищу сырого мясо сурка. Заболевшие находятся в больнице, женщина в критическом состоянии. Напрямую с ними контактировали 60 человек, еще 400 — косвенно. Все эти люди находятся под наблюдением, в районе ввели бессрочный карантин.