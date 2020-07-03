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В Израиле объявили вторую волну коронавируса 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
В Израиле объявили вторую волну коронавируса
Фото: Ammar Awad / Reuters
Израиль вступил во вторую волну эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в конце июня объявил министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн, сообщила газета The Times of Israel.
Он рассказал, что его ведомство предложило властям ряд рекомендаций: в частности, предлагается ограничить число людей, которым позволено собираться на религиозные празднества и богослужения, а также и обычные массовые мероприятия. Владельцам залов, которые зарабатывают на их аренде, предусматривается компенсация от государства.
Кроме того, министр настаивает на удаленной работе предприятий и онлайн-экзаменах и занятиях в университетах.
«Конечно, это не самые приятные рекомендации, но они на этой стадии необходимы, чтобы не пришлось вводить всеобъемлющие карантинные меры», — указал Эдельштейн.
По его словам, население страны не соблюдало рекомендации по безопасности после смягчения ограничительных мер: многие смеялись над карантином и не верили в угрозу коронавирусной инфекции.
По данным института Джонса Хопкинса, в Израиле выявлено более 28 тысяч случаев инфицирования коронавирусом нового типа. При этом вылечить удалось более 17,6 тысяч заболевших.
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Комментарии
В мире , Юлий Эдельштейн , Газета The Times , Израиль
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