В Израиле объявили вторую волну коронавируса 

Израиль вступил во вторую волну эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в конце июня объявил министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн , сообщила газета The Times of Israel.

Он рассказал, что его ведомство предложило властям ряд рекомендаций: в частности, предлагается ограничить число людей, которым позволено собираться на религиозные празднества и богослужения, а также и обычные массовые мероприятия. Владельцам залов, которые зарабатывают на их аренде, предусматривается компенсация от государства.

Кроме того, министр настаивает на удаленной работе предприятий и онлайн-экзаменах и занятиях в университетах.

«Конечно, это не самые приятные рекомендации, но они на этой стадии необходимы, чтобы не пришлось вводить всеобъемлющие карантинные меры», — указал Эдельштейн.

По его словам, население страны не соблюдало рекомендации по безопасности после смягчения ограничительных мер: многие смеялись над карантином и не верили в угрозу коронавирусной инфекции.

По данным института Джонса Хопкинса, в Израиле выявлено более 28 тысяч случаев инфицирования коронавирусом нового типа. При этом вылечить удалось более 17,6 тысяч заболевших.