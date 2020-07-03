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Стало известно об «антирусской паранойе» в Европе 

Lenta.ru 1 час назад
«Антирусская паранойя»: чиновник о Европарламенте
Фото: France Info
Диалог между российскими и западными членами Европарламента осложняется из-за требований, которые Европа ставит перед Москвой. Об этом стало известно из интервью главы делегации депутатов Европарламента, бывшего министра транспорта Франции Тьерри Мариани ТАСС.
«У нас в Европарламенте есть группа (…). Каждый год она заседает, и россияне говорят: "Давайте общаться, мы готовы к диалогу". А европейцы отвечают: "Верните сначала Крым Украине". И диалог никуда не двигается», — посетовал он. По мнению главы делегации, именно «антирусская паранойя» в Европарламенте мешает восстановить диалог, хотя Москва стремится к этому.
Мариани рассказал, что хочет поспособствовать налаживанию отношений между Европой и Россией, однако счел это довольно сложной задачей. По его словам, это связано с тем, что Европарламент требует «невозможных условий»: в частности, возвращения Крыма Украине.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, США и страны Евросоюза считают полуостров оккупированной территорией. Москва заявляет, что голосование проходило в соответствии с нормами международного права.
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Комментарии
В мире , Тьерри Мариани , ЕС , Европарламент , ИТАР-ТАСС , Москва , Франция
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