«Антирусская паранойя»: чиновник о Европарламенте

Диалог между российскими и западными членами Европарламента осложняется из-за требований, которые Европа ставит перед Москвой . Об этом стало известно из интервью главы делегации депутатов Европарламента, бывшего министра транспорта Франции Тьерри Мариани ТАСС.

«У нас в Европарламенте есть группа (…). Каждый год она заседает, и россияне говорят: "Давайте общаться, мы готовы к диалогу". А европейцы отвечают: "Верните сначала Крым Украине". И диалог никуда не двигается», — посетовал он. По мнению главы делегации, именно «антирусская паранойя» в Европарламенте мешает восстановить диалог, хотя Москва стремится к этому.

Мариани рассказал, что хочет поспособствовать налаживанию отношений между Европой и Россией, однако счел это довольно сложной задачей. По его словам, это связано с тем, что Европарламент требует «невозможных условий»: в частности, возвращения Крыма Украине.