США вводят новые санкции против Гонконга 

Палата представителей США одобрила новые санкции в отношении Гонконга . Под них могут попасть полицейские, задерживающие оппозиционеров, а также банки, которые ведут дела с представителями КНР , с теми, кто отвечает за введение закона о нацбезопасности, сообщает Общественное телевидение России.

Он вступил в силу 30 июня. Согласно новым нормам, в Гонконге, по мнению правозащитников, китайские власти смогут сажать инакомыслящих в тюрьму на длительные сроки.

В ответ США уже начали процедуры по отзыву "особого статуса" Гонконга, который помог городу стать центром мировой торговли. Теперь США угрожают относиться к автономному региону так же, как к материковому Китаю, и прекратить экспорт оборонной и высокотехнологичной продукции.