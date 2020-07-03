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США вводят новые санкции против Гонконга 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
США вводят новые санкции против Гонконга
Фото: РИА Новости
Палата представителей США одобрила новые санкции в отношении Гонконга. Под них могут попасть полицейские, задерживающие оппозиционеров, а также банки, которые ведут дела с представителями КНР, с теми, кто отвечает за введение закона о нацбезопасности, сообщает Общественное телевидение России.
Он вступил в силу 30 июня. Согласно новым нормам, в Гонконге, по мнению правозащитников, китайские власти смогут сажать инакомыслящих в тюрьму на длительные сроки.
В ответ США уже начали процедуры по отзыву "особого статуса" Гонконга, который помог городу стать центром мировой торговли. Теперь США угрожают относиться к автономному региону так же, как к материковому Китаю, и прекратить экспорт оборонной и высокотехнологичной продукции.
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В мире , Общественное телевидение России , Гонконг , Китай , США
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