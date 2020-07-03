В Алеппо возобновил работу Национальный музей 

После снятия ограничений, связанных с пандемией, в сирийском Алеппо открылся Национальный музей . Окончен очередной этап восстановительных работ, и посетителям теперь доступны два зала из десяти имеющихся.

Куратор отдела древних сирийских экспонатов Ахмад Осман рассказал, что в довоенное время каждый зал был посвящён одному древнему государству, ранее находившемуся на территории современной Сирии.

Как пишут «Известия», во время боевых действий здание музея серьёзно пострадало. Собранных средств пока хватило на ремонт только двух залов. По словам Ахмада Османа, в настоящее время музей выставляет около 5% экспозиции.

Сотрудникам музея удалось частично сохранить уникальную коллекцию музея. Часть экспонатов была вывезена в Дамаск, часть, такие, как скульптуры и барельефы, сохранили тут, укрывая их мешками с песком или пряча в деревянные ящики.