Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Алеппо возобновил работу Национальный музей 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
В Алеппо возобновил работу Национальный музей
Фото: Wikimedia
После снятия ограничений, связанных с пандемией, в сирийском Алеппо открылся Национальный музей. Окончен очередной этап восстановительных работ, и посетителям теперь доступны два зала из десяти имеющихся.
Куратор отдела древних сирийских экспонатов Ахмад Осман рассказал, что в довоенное время каждый зал был посвящён одному древнему государству, ранее находившемуся на территории современной Сирии.
Как пишут «Известия», во время боевых действий здание музея серьёзно пострадало. Собранных средств пока хватило на ремонт только двух залов. По словам Ахмада Османа, в настоящее время музей выставляет около 5% экспозиции.
Сотрудникам музея удалось частично сохранить уникальную коллекцию музея. Часть экспонатов была вывезена в Дамаск, часть, такие, как скульптуры и барельефы, сохранили тут, укрывая их мешками с песком или пряча в деревянные ящики.
Осенью в Алеппо восстановили главный рынок «Сахтия», сообщал ФАН. В работах по восстановлению района участвовал ряд организаций, среди которых Генеральный директорат по древностям и музеям, власти провинции, городской совет Алеппо, Сирийский фонд развития и Фонд культуры Ага Хана.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
RT на русском: последние новости
Путин встретится с рабочей группой по поправкам к Конституции 3 июля Путин встретится с рабочей группой по поправкам к Конституции 3 июля В ВОЗ назвали число случаев инфицирования коронавирусом в мире В ВОЗ назвали число случаев инфицирования коронавирусом в мире Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам
Комментарии
В мире , Ага Хан , Музей Бардо , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяная мать потеряла ребенка на реке
Пьяная мать потеряла ребенка на реке
153 рубля попросил экс-чиновник за МиГ-31
153 рубля попросил экс-чиновник за МиГ-31
«Ужасные»: США о проектах «Посейдон» и «Буревестник»
«Ужасные»: США о проектах «Посейдон» и «Буревестник»
Проверки газового оборудования возобновят в Москве
Проверки газового оборудования возобновят в Москве
Видео
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение