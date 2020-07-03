Ким Чен Ын объяснил отсутствие коронавируса в КНДР

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что коронавирус не проник на территорию страны благодаря воле ЦК Трудовой партии и сознательной слаженности народа, передает ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР

"Уважаемый высший руководитель конкретно анализировал шестимесячную государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу и сказал, что мы стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу проникновение на нашу территорию", — говорится в сообщении агентства.

По утверждению властей страны, вирус не проник в КНДР из-за "дальновидной руководящей способности ЦК партии" и "сознательной слаженности народа", который повинуется ее приказам.

С начала пандемии коронавируса, как заявляет северокорейское руководства, на территории страны не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом.