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Ким Чен Ын заявил, что коронавирус не проник в КНДР благодаря усилиям партии 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Ким Чен Ын объяснил отсутствие коронавируса в КНДР
Фото: Reuters
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что коронавирус не проник на территорию страны благодаря воле ЦК Трудовой партии и сознательной слаженности народа, передает ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР.
"Уважаемый высший руководитель конкретно анализировал шестимесячную государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу и сказал, что мы стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу проникновение на нашу территорию", — говорится в сообщении агентства.
По утверждению властей страны, вирус не проник в КНДР из-за "дальновидной руководящей способности ЦК партии" и "сознательной слаженности народа", который повинуется ее приказам.
С начала пандемии коронавируса, как заявляет северокорейское руководства, на территории страны не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Комментарии 1
В мире , Азия , Коронавирус , Чен Ким , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , КНДР
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