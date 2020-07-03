Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В команде Трампа нашли «козла отпущения» 

Lenta.ru 18 минут назад
В команде Трампа нашли «козла отпущения»
Фото: Alex Wong / Getty Images
В попытках нагнать своих соперников из Демократической партии США команда действующего главы Белого дома Дональда Трампа нашла «козла отпущения», который, может быть ответственен за провальную предвыборную встречу американского президента с последователями в городе Талса (штат Оклахома). О кадровых перестановках в команде Трампа пишет Politico.
По сообщениям трех источников, ознакомленных с вопросом, старший советник главы государства Джаред Кушнер, который также является зятем Трампа, спровоцировал перестановку кадров в команде, занимающейся предвыборной гонкой тестя. Во вторник, 30 июня, он заменил главного операционного директора кампании Майкла Гласснера (Michael Glassner) на Джеффа ДеВита (Jeff DeWit), который занимал подобную должность в 2016 году. Решение отстранить Гласснера, который контролировал президентские митинги, выглядит как попытка обозначить его вину за неудачу в Талсе, пишет издание. Встреча со сторонниками Трампа, которая прошло 20 июня, была омрачена видом тысяч свободных мест.
Гласснера, одного из старейших помощников Трампа, переводят на другую роль. Он будет заниматься юридическими вопросами. Пресс-секретарь предвыборного штаба президента США Тим Мурто заявил, что принятое решение «не является реакцией на Талсу». Однако два источника сообщили, что перетасовка была прямым результатом митинга в Оклахоме, утверждая, что Гласснера позиционируют — возможно, несправедливо — как «козла отпущения».
Кадровые перестановки произошли в тяжелый для Трампа момент: недавние опросы показали, что он значительно уступает Байдену, который на данный момент лидирует в шести штатах, оказавших поддержку действующему главе Белого дома в 2016 году. Неудачный митинг в городе Талса также заставил команду президента США пересмотреть дальнейшую стратегию действий.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Последние новости
Раскрыты детали отношений Гитлера с его единственной любовью Раскрыты детали отношений Гитлера с его единственной любовью В желании Трампа выйти из президентской гонки усомнились В желании Трампа выйти из президентской гонки усомнились Швеция извлекла выгоду из отказа от карантина Швеция извлекла выгоду из отказа от карантина
Комментарии 1
В мире , США , Джаред Кушнер , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Талса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение