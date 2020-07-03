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Представитель ОБСЕ отчитался о действиях при дискриминации Sputnik 

РИА Новости 38 минут назад
В ОБСЕ отчитались о борьбе с дискриминацией СМИ
Фото: РИА Новости
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в докладе о деятельности своего офиса рассказал о случаях дискриминации в отношении журналистов агентства Sputnik, потребовавших его реакции.
Доклад о деятельности офиса за период с 21 ноября 2019 года по 2 июля 2020 года Дезир представил на постсовете ОБСЕ.
Дезир реагировал на ситуацию с журналистами Sputnik Эстония, которые получили от полиции угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января не прекратят трудовые отношения с головной организацией. 20 декабря 2019 года Дезир написал письмо эстонским властям, а 21 декабря выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и призвал власти воздержаться от ненужных ограничений работы зарубежных СМИ.
Однако, по данным Дезира, 27 декабря он получил ответ от властей Эстонии, согласно которому они не блокировали контент агентства, а речь идет о выполнении санкций ЕС, включая санкции в отношении генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел. В качестве обоснования этих действий назывались санкции, введенные Евросоюзом в 2014 году в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против гендиректора агентства Дмитрия Киселева. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.
В заявлении 1 марта Дезир осудил задержание и допрос журналистов Sputnik в Анкаре и Стамбуле.
Инцидент произошел 29 февраля. Неизвестные, выкрикивавшие угрозы, ворвались в квартиры турецких сотрудников Sputnik. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. Сотрудников агентства доставили во Дворец правосудия в Анкаре. После допроса всех отпустили — прокуратура не нашла в их действиях состава преступления. 1 марта полицейские пришли в офис Sputnik в Стамбуле и потребовали встречу с руководством. Позднее стало известно о задержании главреда Sputnik Турция Махира Бозтепе. Затем он был отпущен. Освобождение всех журналистов произошло вскоре после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Лавров заявил о необходимости скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов Sputnik Турция и обеспечения их безопасности.
Как отмечает Дезир, 4 июня он получил письмо от члена Совета Федерации Алексея Пушкова, выражавшего беспокойство в связи с насилием со стороны американской полиции в отношении журналистов Михаила Тургиева из РИА Новости и Николь Руссел из Sputnik. При этом 1 июня Дезир выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность насилием и призвал власти США обеспечить безопасную работу журналистов, освещающих протесты.
Корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, 31 мая подвергся нападению полиции — ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала 1 июня в ходе освещения протестов в Вашингтоне. Несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские выстрелили в нее резиновыми пулями.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.
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Комментарии
В мире , Алексей Пушков , Дмитрий Киселев , Сергей Лавров , Владимир Путин , Мевлют Чавушоглу , МИД , ЕС , ОБСЕ , Европарламент , Генпрокуратура РФ , Совет Федерации , РИА Новости , ИА Sputnik , Эстония
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