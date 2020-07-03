Какой праздник 3 июля 

В пятницу, 3 июля, отмечаются День ГИБДД, День образования Республики Алтай и День Республики Хакасия. В этот день родился писатель Франц Кафка и скончался лидер The Doors Джим Моррисон.
Накануне, 2 июля, как писал «Рамблер», отмечались Международный день спортивного журналиста и День НЛО (День уфолога).
В народном календаре славян 3 июля (по старому стилю) — Маков день, считавшийся несчастливым. В этот день советовали не начинать никаких дел.
3 июля в продаже появились первые телевизоры (1928 год), в США приняли закон, запрещающий расовую сегрегацию (1964), Борис Ельцин был избран президентом России на второй срок (1996), в Испании узаконили однополые браки (2005), ученые из Дании впервые создали искусственный человеческий яичник (2018).
3 июля родились немецкоязычный писатель Франц Кафка (1883 год), актриса, вторая жена поэта Сергея Есенина Зинаида Райх (1894), советский режиссер Анатолий Эфрос (1925), один из основателей Depeche Mode, британец Винс Кларк (1960), американский актер Том Круз (1962), российский актер Алексей Серебряков (1964), певец Родион Газманов (1981), четырехкратный чемпион «Формулы-1», немец Себастьян Феттель (1987).
3 июля скончались королева Франции Мария Медичи (1642 год), русский военный, декабрист Михаил Бестужев (1871), лидер американской рок-группы The Doors Джим Моррисон (1971), журналист и писатель Юрий Щекочихин (2003).