Какой праздник 3 июля 

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Накануне, 2 июля, как писал «Рамблер», отмечались Международный день спортивного журналиста и День НЛО (День уфолога).

В народном календаре славян 3 июля (по старому стилю) — Маков день, считавшийся несчастливым. В этот день советовали не начинать никаких дел.

3 июля в продаже появились первые телевизоры (1928 год), в США приняли закон, запрещающий расовую сегрегацию (1964), Борис Ельцин был избран президентом России на второй срок (1996), в Испании узаконили однополые браки (2005), ученые из Дании впервые создали искусственный человеческий яичник (2018).