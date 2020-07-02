10,5 млн человек заразились коронавирусом

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За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось в мире ещё на 176 тыс. и превысило 10,5 млн, сообщает 2 июля официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Точное число выявленных фактов заражения составляет 10 533 779.

Кроме того, за последние 24 часа в мире было зарегистрировано 4787 летальных исходов заболевания COVID-19.

Общее число жертв пандемии в мире составляет на сегодняшний день 512 842 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией глобального масштаба.