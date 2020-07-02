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ВОЗ: в мире заражено коронавирусом уже более 10,5 млн человек 

ИА Regnum 1 час назад
10,5 млн человек заразились коронавирусом
Фото: Reuters
За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось в мире ещё на 176 тыс. и превысило 10,5 млн, сообщает 2 июля официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Точное число выявленных фактов заражения составляет 10 533 779.
Кроме того, за последние 24 часа в мире было зарегистрировано 4787 летальных исходов заболевания COVID-19.
Общее число жертв пандемии в мире составляет на сегодняшний день 512 842 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией глобального масштаба.
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