Помпео призвал Германию воспринимать Россию как угрозу 

Германии следует с большей осторожностью относиться к России , заявил госсекретарь Майк Помпео в эфире телеканала C-SPAN.

"Выделение одного процента ВВП на оборону говорит о том, что они не вполне готовы воспринимать Россию так, как это делают США", — сказал он.

Дипломат также добавил, что Германия должна придерживаться своих финансовых обязательств. В 2014 году страны НАТО договорились ежегодно выделять на оборону по два процента ВВП.

По словам Помпео, президент Дональд Трамп ожидает от Берлина иного отношения к России, чем то, которое демонстрируют немецкие политики.

Кроме того, госсекретарь напомнил, что Вашингтон выступает против проекта "Северный поток —2", поскольку такая "глубокая энергетическая связь" с Россией даст Путину возможность наносить ущерб Германии или угрожать таким образом".

В июне Трамп объявил об сокращении американского контингента в Германии почти вдвое. Он отметил, что военные тратят там много денег, а Берлин, наоборот, недоплачивает НАТО.

Еще одним камнем преткновения между США и Германией является позиция по "Северному потоку — 2". В конце прошлого года Вашингтон, продвигающий свой сжиженный природный газ в Европу, ввел ограничения против компаний, участвующих в реализации проекта. При этом Германия и Австрия поддерживают строительство газопровода, будучи заинтересованными в надежных поставках топлива. Также за его прокладку выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.