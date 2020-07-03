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Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс 

РИА Новости 10 минут назад
«Россия поможет»: Киев задумался о затратах на Донбасс
Фото: ТАСС
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что страх, в частности, заключается в том, что украинским властям придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле "герой", а кто "преступник", после чего возбуждать уголовные дела против последних.
Бывший глава Украины заявил, что не слышал от нынешнего политического руководства страны пессимистических заявлений на этот счет.
"Мы знаем, сколько будет стоить восстановление. Но даже в мыслях не допускаем, что нам не нужен Донбасс", — заявил Кравчук.
При этом экс-президент считает, что Москва "поможет" Киеву в вопросе восстановления инфраструктуры в регионе.
"Верим, что Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории", — заключил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В мире , Евгений Мураев , Леонид Кравчук , Верховная Рада , Киев
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