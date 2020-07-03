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Лукашенко заявил об отсутствии у Белоруссии планов «бежать» от России 

RT на русском и ещё 14 1 час назад
Лукашенко: «Белоруссия не собирается бежать от России»
Фото: Reuters
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается никуда «бежать» от России, однако желает улучшения нынешних отношений.
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Сегодня Белоруссия на разрыв. С востока нас боятся потерять, и я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, что в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески», — сказал он.
Вместе с этим Лукашенко добавил, что также Белоруссия не хочет, чтобы её что-то заставляли делать с запада.
Ранее Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко
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