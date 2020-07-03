Лукашенко: «Белоруссия не собирается бежать от России»

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Сегодня Белоруссия на разрыв. С востока нас боятся потерять, и я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, что в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески», — сказал он.

Вместе с этим Лукашенко добавил, что также Белоруссия не хочет, чтобы её что-то заставляли делать с запада.

Ранее Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы.