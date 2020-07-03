Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белграде вводят режим ЧС из-за коронавируса 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
В Белграде вводят режим ЧС
Фото: Reuters
Власти столицы Сербии вводят в городе режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса. Как информировал мэр Белграда Зоран Радойичич в пятницу в эфире канала РТС, соответствующее объявление будет сделано в ближайшие часы.
"По соглашению с кризисным штабом мы провозгласим чрезвычайную ситуацию в Белграде. Будут проведены три комплекса мер, касающиеся ограничения собраний людей до 100 человек в закрытом помещении и до 500 человек на открытом воздухе, ночные клубы не смогут работать с 23 до 6 часов, как и кафе, не имеющие открытых веранд. Будет необходимым ношение масок, за несоблюдение этих мер будут вводиться штрафы", — отметил он.
Мэр сообщил, что в настоящий момент 82,5% всех инфицированных коронавирусом в Сербии приходится на Белград. "В настоящий момент нет необходимости в закрытии Белграда, но если будет необходимость защитить здоровье граждан, то будет предпринята и эта мера", — сказал он.
Ранее, накануне вечером, президент Сербии Александар Вучич объявил о новых санитарных ограничениях в столице страны Белграде из-за выявленной в городе вспышки коронавируса. Среди прочего, сербский лидер заявил о закрытии студенческих общежитий, где было выявлено большое число заболевших. Сразу после интервью президента на улицы Белграда вышли толпы студентов, протестуя против закрытия студенческих общежитий. Как сообщил РТС, поздно вечером Вучич провел встречу с представителями студенчества, на которой общежития решили не закрывать при условии соблюдения санитарных норм.
2 июля в Сербии было зафиксировано наибольшее число заразившихся коронавирусом с середины апреля. За сутки количество инфицированных увеличилось на 359 человек и составило 15 195, число летальных исходов возросло до 287. Ранее Национальный координационный совет по борьбе с коронавирусом ужесточил ряд эпидемиологических мер в стране. Так, в столице снова введено обязательное ношение масок в транспорте и общественных местах (в закрытых помещениях).
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,6 млн человек, около 515 тыс. умерли.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
ТАСС: последние новости
Премьер Франции подал в отставку Премьер Франции подал в отставку В США рассчитывают, что к осени смогут проводить до 50 млн тестов на коронавирус в месяц В США рассчитывают, что к осени смогут проводить до 50 млн тестов на коронавирус в месяц Итоговое заседание группы по конституции предварительно планируется на 3 июля Итоговое заседание группы по конституции предварительно планируется на 3 июля
Комментарии
В мире , Телевидение , Ситуация в мире , Александар Вучич , Правительство Москвы , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
Видео
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение