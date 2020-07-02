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Саакашвили охарактеризовал свои отношения с Зеленским 

Lenta.ru и ещё 1 36 минут назад
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили охарактеризовал свои отношения с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.
Он назвал их «очень деловыми». По словам Саакашвили, они с Зеленским находятся в постоянном контакте. Также он охарактеризовал украинского лидера как простого и приятного в общении человека.
Ранее Саакашвили заявил об отсутствии у него зла по отношению экс-президенту Петру Порошенко, лишившему его украинского гражданства. На вопрос ведущего, простил ли Саакашвили Порошенко, который его «выкинул из страны», экс-губернатор ответил: «Я вообще не держу зла ни на кого, ни на какого Порошенко, вообще ни на кого». Однако он выразил мнение, что, если бы Порошенко переизбрался на второй срок, для Украины это стало бы «смертельно».
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили
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