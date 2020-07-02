На границе с Россией произошла вспышка чумы 

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Власти граничащей с Россией Монголии приняли все необходимые меры, чтобы не допустить распространения чумы, вспышка которой зарегистрирована на западе страны. Об этом РИА Новости заявили в российском посольстве в Улан-Баторе

По данным дипмиссии, в удаленном от Улан-Баторе районе чумой заболели два человека.

«Меры были приняты сразу же местными властями. Они изолировали этих людей и их возможные контакты. Поэтому оснований для серьезных беспокойств нет», — пояснили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что населенные пункты, где были обнаружены заболевшие, перекрыты, туристов там нет, и напомнили слова представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Монголии Сергея Диордицу, заявившего, что чума в стране — сезонное явление.

«В Монголии есть природные очаги чумы. Болезнь распространяется тарбаганами. Проблема в том, что местные жители, несмотря на запреты и рекомендации местных властей, на них продолжают охотиться и употребляют их в пищу, так как это является местным деликатесом», — отметили в пресс-службе российского посольства.

«Рамблер» писал, что ранее в китайском городе Ухане был обнаружен новый коронавирус. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 10,7 миллиона человек.