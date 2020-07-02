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Украинский мэр унаследовал миллионы долларов от отца-пенсионера 

Lenta.ru 1 час назад
Украинский мэр унаследовал миллионы от отца-пенсионера
Фото: страница Владислава Атрошенко в Facebook
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко унаследовал более 100 миллионов гривен от отца-пенсионера. Об этом свидетельствуют данные его декларации о доходах.
По завещанию отца Атрошенко получил 138 миллионов гривен (5 170 903 доллара) и жилой дом площадью 783,1 квадратных метра и стоимостью 6 900 826 гривен (258 576 долларов).
Отец градоначальника, Анатолий Атрошенко, скончался 14 декабря 2019 года в возрасте 79 лет. Более 25 лет он работал на инженером Черниговском радиоприоборном заводе, а с 1994 по 2008 год — на Чернобыльской АЭС. В 2010 году Анатолий Атрошенко вышел на пенсию.
Ранее сообщалось, что в декларации лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко появилась запись о получении дохода в размере 148,34 миллиона гривен (около 5,5 миллиона долларов) в виде компенсации убытков, понесенных от политических гонений в период с 2011 по 2014 год.
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