Украинский мэр унаследовал миллионы от отца-пенсионера

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко унаследовал более 100 миллионов гривен от отца-пенсионера. Об этом свидетельствуют данные его декларации о доходах.

По завещанию отца Атрошенко получил 138 миллионов гривен (5 170 903 доллара) и жилой дом площадью 783,1 квадратных метра и стоимостью 6 900 826 гривен (258 576 долларов).

Отец градоначальника, Анатолий Атрошенко, скончался 14 декабря 2019 года в возрасте 79 лет. Более 25 лет он работал на инженером Черниговском радиоприоборном заводе, а с 1994 по 2008 год — на Чернобыльской АЭС. В 2010 году Анатолий Атрошенко вышел на пенсию.