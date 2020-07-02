«Россия будет беднее, слабее и жестче»

Все новости на карте

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в соцсетях предположил, что Россия в будущем станет беднее и слабее, а оттого более непредсказуемой.

«В перспективе РФ будет беднее, слабее и жестче. Это означает, что она будет менее предсказуемой и более иррациональной. Эти изменения в российской Конституции направлены на реинтеграцию "великой России"», — написал он.

Ранее «СП» сообщала, что возле посольства РФ в Киеве во время голосования по поправкам в Конституцию неизвестный сжёг российский флаг.