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Климкин: Россия будет беднее, слабее и жестче 

Свободная пресса 1 час назад
«Россия будет беднее, слабее и жестче»
Фото: EPA
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в соцсетях предположил, что Россия в будущем станет беднее и слабее, а оттого более непредсказуемой.
«В перспективе РФ будет беднее, слабее и жестче. Это означает, что она будет менее предсказуемой и более иррациональной. Эти изменения в российской Конституции направлены на реинтеграцию "великой России"», — написал он.
Ранее «СП» сообщала, что возле посольства РФ в Киеве во время голосования по поправкам в Конституцию неизвестный сжёг российский флаг.
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В мире , Политика , Украина , Павел Климкин
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