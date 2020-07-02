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Китай заподозрили в планах стерилизовать уйгурских женщин 

Lenta.ru 1 час назад
Китай заподозрили в планах стерилизовать женщин
Фото: Reinhard Krause / Reuters
Государственные документы Синьцзян-Уйгурской автономии свидетельствуют о том, что власти Китая собираются стерилизовать тысячи уйгурских женщин. В такой форме геноцида Китай заподозрили авторы журнала Foreign Policy.
В материале цитируются выдержки из бюджета на планирование семьи в 2019 году в синцзяньском городе Хотане и соседней провинции Гума — обе местности населены в основном уйгурами. По данным, которые издание извлекло из документа, государство выделило деньги на стерилизацию 14,8 тысячи женщин в городе и чуть более 8 тысяч в провинции, а также установку 5,9 тысячи контрацептивных маточных спиралей.
Сообщается, что число стерилизаций, предусмотренных в течение одного года, больше в пересчете на душу населения, чем за последние 20 лет в сумме. FP отмечает, что эта политика касается именно регионов, где преобладают уйгуры. 80 процентов всех спиралей, установленных в 2018 году в Китае, пришлось на Синцзянь — и это при том, что население региона составляет всего 1,8 процента от всего населения Китая.
С 2018 года женщины-заключенные, вышедшие из «лагерей перевоспитания», в которые массово помещают уйгуров, стали все чаще рассказывать о неких инъекциях, после которых у них сбивался или прекращался менструальный цикл. Некоторые сообщали, что им насильно устанавливали маточную спираль или подвергали стерилизации.
Известно также, что с 2015 по 2018 год рождаемость в регионах, в основном населенных уйгурами, упала на 84 процента, при среднем значении этого показателя по стране в 4,2 процента. Одновременно с этим, пишет FP, власти активно завозят туда рабочих из числа представителей этнического большинства и поощряют межэтнические браки.
Эти меры — часть комплексного подхода китайских властей к взаимодействию с уйгурским меньшинством. В конце июня активисты сообщали о том, что мусульман-уйгуров под страхом оказаться в «лагерях перевоспитания» принуждали есть свинину, запрещенную их религией.
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В мире , Foreign Policy , Китай
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