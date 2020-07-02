Опубликовано видео метеора в небе над Токио 

Минувшей ночью в небе над японской столицей пролетел метеор. Жители Токио могли наблюдать необычное явление в 2 часа 30 минут по местному времени. Очевидцы сообщают, что они не только заметили метеор, но и слышали звук, похожий на взрыв. По словам свидетелей, в некоторых домах дрожали оконные стекла. Сейчас японцы публикуют в Сети видео светящегося шара.

Генеральный секретарь кабмина Японии Ёсихидэ Суга заявил, что власти занимаются сбором информации о произошедшем. При этом он отметил, что никакого ущерба зафиксировано не было.