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Опубликовано видео метеора в небе над Токио 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Минувшей ночью в небе над японской столицей пролетел метеор. Жители Токио могли наблюдать необычное явление в 2 часа 30 минут по местному времени. Очевидцы сообщают, что они не только заметили метеор, но и слышали звук, похожий на взрыв. По словам свидетелей, в некоторых домах дрожали оконные стекла. Сейчас японцы публикуют в Сети видео светящегося шара.
Генеральный секретарь кабмина Японии Ёсихидэ Суга заявил, что власти занимаются сбором информации о произошедшем. При этом он отметил, что никакого ущерба зафиксировано не было.
В мире , Видео
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