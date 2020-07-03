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Премьер Франции подал в отставку 

ТАСС и ещё 15 46 минут назад
Премьер Франции лишился поста
Фото: Reuters
Правительство Франции во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом подало в пятницу в отставку. Об этом говорится в распространенном сообщении Елисейского дворца.
"Эдуар Филипп сегодня подал прошение об отставке правительства президенту республики, которую он принял, — отмечается в сообщении. — Вместе с членами правительства он занимается текущими делами до назначения нового правительства".
Ранее во французских СМИ появились сообщения о разногласиях между главой правительства и президентом, в том числе после победы Филиппа на выборах мэра города Гавр 28 июня. В четверг президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил намерение совершить перестановки в правительстве на фоне восстановления страны после пандемии.
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В мире , Европа , Социология , Эмманюэль Макрон , Франция
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