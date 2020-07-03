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Спортсмен похудел на 28 килограммов и лишился мускулатуры из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Спортсмен лишился мускулатуры из-за коронавируса
Фото: Ahmad Ayyad
Спортсмен из Нью-Йорка, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, за время лечения похудел на 28 килограммов. Об этом пишет издание New York Post.
До болезни 40-летний Ахмад Айяд (Ahmad Ayyad) занимался боксом, участвовал в марафонах и прохождении полос препятствий. Первые симптомы заражения коронавирусом появились 11 марта: у него поднялась температура, пропал аппетит, начался кашель и насморк. Спустя четыре дня мужчина стал испытывать затруднения при дыхании и ослабел до такой степени, что не мог ни ходить, ни водить машину. Ему удалось добраться до больницы, где у него диагностировали грипп и COVID-19.
Состояние Айяда продолжало быстро ухудшаться. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В течение трех недель мужчина был без сознания. За это время он лишился своей мускулатуры, похудел с 97 до 69 килограммов и разучился самостоятельно глотать.
После отключения от ИВЛ Айяд пытался поднять тонус, делая упражнения прямо в больничной палате. Когда его выписали, он снова начал заниматься спортом, однако здоровье возвращалось к нему куда медленнее, чем он рассчитывал. Целый месяц любая активность вызывала у мужчины одышку.
«Меня очень беспокоят люди, которые относятся к коронавирусу легкомысленно, — говорит Айяд. — Я заразился и выжил, но до сих пор в ужасе».
По последним данным, к 2 июля в мире выявлено 10,9 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 521,4 тысячи человек, 6,1 миллиона человек уже выздоровели. В Соединенных Штатах выявлено 2,8 миллиона случаев заражения, погибли 131,1 тысячи человек.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от других людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам. В публичных местах и общественном транспорте следует использовать маску.
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Комментарии
В мире , ВОЗ , Нью-Йорк
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