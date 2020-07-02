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СМИ: Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе за $62,5 миллиона 

РИА Новости 4 часа назад
$62,5 миллиона попросил Илон Маск за свои особняки
Фото: Reuters
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) за 62,5 миллиона долларов, сообщает издание Business Insider.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Маск продал свой особняк в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов.
Согласно изданию, Маск согласился продать дома компании-застройщику LLC, которая принадлежит бизнесмену Арди Тавангариану. Как отмечает издание, ранее Маск подписал письмо о намерении продать несколько объектов недвижимости в Лос-Анджелесе.
Ранее в мае в Twitter Маска появились загадочные записи, в частности: "Я продаю почти все свое имущество, у меня не будет дома".
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В мире , Илон Маск , SpaceX , Wall Street Journal , Лос-Анджелес
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