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Япония снова потребовала от России вернуть Курилы 

Артём Кульша и ещё 1 14 минут назад
Япония снова потребовала от России вернуть Курилы
Фото: Reuters
Голосование о поправках, предложенных к внесению в Конституцию России, не изменило позицию властей Японии относительно территориальной принадлежности Курильских островов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. Одно из них подразумевает запрет на отчуждение территорий России. 10 июня началось досрочное голосование о поправках, 25 июня стартовало общероссийское голосование, а основной день голосования состоялся вчера.
Сегодня журналисты попросили Сугу прокомментировать голосование о поправках в Конституцию России. Он отказался делать это, подчеркнув при этом, что японское правительство внимательно следит за внутренней и внешней российской политикой.
«В нашей позиции (относительно территориальной принадлежности южной группы островов Курильского архипелага. — Прим. ред.) изменений нет», — добавил генеральный секретарь Кабинета министров Японии.
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В мире , Политика , Владимир Путин , Япония
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