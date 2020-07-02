Япония снова потребовала от России вернуть Курилы 

Голосование о поправках, предложенных к внесению в Конституцию России , не изменило позицию властей Японии относительно территориальной принадлежности Курильских островов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. Одно из них подразумевает запрет на отчуждение территорий России. 10 июня началось досрочное голосование о поправках, 25 июня стартовало общероссийское голосование, а основной день голосования состоялся вчера.

Сегодня журналисты попросили Сугу прокомментировать голосование о поправках в Конституцию России. Он отказался делать это, подчеркнув при этом, что японское правительство внимательно следит за внутренней и внешней российской политикой.