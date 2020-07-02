Трампа стали реже оповещать о связанных с Россией угрозах

Советники президента США Дональда Трампа стали реже оповещать его о "связанных с Россией угрозах для США", сообщает телеканал CNN со ссылкой на бывших официальных лиц из администрации Трампа.

Согласно заявлениям многих бывших официальных лиц из администрации, которые присутствовали на посвященных разведке брифингах и готовили для них документы, противодействие Трампа предупреждениям разведки о России привело к тому, что команда президента по национальной безопасности стала реже информировать его о "связанных с Россией угрозах".

"Президент создал такую среду, которая отговаривает, если даже не запрещает, упоминать какую-либо разведывательную информацию, которая неблагоприятна для России", — приводит телеканал слова одного из бывших высокопоставленных сотрудников, занимавшихся вопросом национальной безопасности США.

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.