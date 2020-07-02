Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трампа стали реже оповещать о «связанных с Россией угрозах», сообщает СМИ 

РИА Новости 14 минут назад
Трампа стали реже оповещать о связанных с Россией угрозах
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Советники президента США Дональда Трампа стали реже оповещать его о "связанных с Россией угрозах для США", сообщает телеканал CNN со ссылкой на бывших официальных лиц из администрации Трампа.
Согласно заявлениям многих бывших официальных лиц из администрации, которые присутствовали на посвященных разведке брифингах и готовили для них документы, противодействие Трампа предупреждениям разведки о России привело к тому, что команда президента по национальной безопасности стала реже информировать его о "связанных с Россией угрозах".
"Президент создал такую среду, которая отговаривает, если даже не запрещает, упоминать какую-либо разведывательную информацию, которая неблагоприятна для России", — приводит телеканал слова одного из бывших высокопоставленных сотрудников, занимавшихся вопросом национальной безопасности США.
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Видео дня. Сотрудники МЧС России вместе с сотрудниками ХимСпаса пытаются локализовать последствия аварии
Последние новости
Врач назвал характерную для долгожителей черту Врач назвал характерную для долгожителей черту Ефремов выступил с политическим заявлением Ефремов выступил с политическим заявлением Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы
Комментарии
В мире , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Пентагон , Талибан , CNN , New York Times , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это преступление»: Миро осудила Звереву за роды напоказ
«Это преступление»: Миро осудила Звереву за роды напоказ
Полиция Сиэтла выполнила жесткую зачистку зоны протеста
Полиция Сиэтла выполнила жесткую зачистку зоны протеста
Лукашенко заподозрили в любви к российским деньгам
Лукашенко заподозрили в любви к российским деньгам
Порошенко: «Надо упрятать за решетку — упрячьте»
Порошенко: «Надо упрятать за решетку — упрячьте»
Видео
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
00:10
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
В мире
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
02:45
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
В мире Другое
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
02:52
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение