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На Украине объяснили, почему возвращение Донбасса пугает Киев 

News.ru и ещё 1 35 минут назад
Почему возвращение Донбасса пугает Киев
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что власти Украины боятся возвращения Донбасса под свой контроль. По его словам, в таком случае Киеву придётся взять на себя много дополнительных обязанностей.
Станет необходимо выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать средства на восстановление его территорий, а также разбираться — кто из нынешних жителей ДНР и ЛНР «герой», а кто «преступник». Против последних придётся возбуждать уголовные дела, отметил Мураев в эфире телеканала «НАШ». Запись трансляции он разместил на своём YouTube-канале.
Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придётся отвечать за очень многие вещи, — объяснил политик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вопрос о статусе Донбасса продолжает оставаться краеугольным камнем в российско-украинских отношениях. Компромисса по этой проблеме между Москвой и Киевом по-прежнему не просматривается, и на этом фоне всё чаще речь заходит о том, можно ли будет вообще восстановить регион после стабилизации ситуации. И оценки западных экспертов на этот счёт весьма пессимистичны.
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В мире , Конфликты , Украина , Евгений Мураев , Верховная Рада , Киев
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