Почему возвращение Донбасса пугает Киев

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Мураев предложил представить, что Донбасс вернулся под контроль Украины.

«Должны [будут — прим.ред.] платить им пенсии, которые не платят в большинстве своем, надо искать резервы, восстанавливать территории. Можно проводить расследования, кто стрелял, и станет очевидно, кто герой, а кто — военный преступник», — отметил он.

Также депутат подчеркнул, что Киеву пришлось бы возбуждать уголовные дела в отношении людей, стрелявших по мирному населению.

«Им [украинским властям] страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи», — отметил он.

По мнению Мураева, для возвращения Донбасса должны поменяться и подходы украинских властей, и сами люди во главе страны, также Украина должна «выйти из-под внешнего управления».

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперт комитета Госдумы по делам СНГ Дмитрий Куликов заявил, что будущее Донбасса уже предрешено и оно не зависит от позиции украинских властей.