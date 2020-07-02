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«Киев боится возвращать Донбасс» 

Мария Иванова и ещё 23 23 минуты назад
Почему возвращение Донбасса пугает Киев
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что нынешнему руководству Украины не нужен Донбасс. Об этом он рассказал в эфире канала «Наш», отрывок его выступления опубликован на YouTube.
Мураев предложил представить, что Донбасс вернулся под контроль Украины.
«Должны [будут — прим.ред.] платить им пенсии, которые не платят в большинстве своем, надо искать резервы, восстанавливать территории. Можно проводить расследования, кто стрелял, и станет очевидно, кто герой, а кто — военный преступник», — отметил он.
Также депутат подчеркнул, что Киеву пришлось бы возбуждать уголовные дела в отношении людей, стрелявших по мирному населению.
«Им [украинским властям] страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи», — отметил он.
По мнению Мураева, для возвращения Донбасса должны поменяться и подходы украинских властей, и сами люди во главе страны, также Украина должна «выйти из-под внешнего управления».
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперт комитета Госдумы по делам СНГ Дмитрий Куликов заявил, что будущее Донбасса уже предрешено и оно не зависит от позиции украинских властей.
Куликов процитировал главу ДНР Дениса Пушилина, заявившего, что жители Донбасса «чувствуют себя в России и живут как в России».
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В мире , Конфликты , Украина , Дмитрий Куликов , Денис Пушилин , Евгений Мураев , Госдума , Верховная Рада , Киев
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