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На Украине уволили главу Нацбанка 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 55 1 час назад
На Украине уволили главу Нацбанка
Фото: РИА Новости
Украинский парламент по предложению президента страны Владимира Зеленского уволил руководителя Национального банка государства Якова Смолия.
Это решение поддержали 286 депутатов при минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».
Зеленский внес предложение об отставке Смолия в четверг, 2 июля.
Яков Смолий подал в отставку, заявив о «систематическом политическом давлении». Он был назначен главой НБУ еще при экс-президенте Петре Порошенко — в марте 2018 года, сменив на этом посту Валерию Гонтареву.
Смолий в пятницу заявил, что на него оказывали давление с помощью проплаченных митингов у Центробанка.
«Я в своем письме сказал, что в течение последнего года возле Национального банка (проходили) проплаченные митинги, на которых выступали сидящие здесь в зале народные депутаты, месяц блокирования моего дома, месяц блокирования домов моих заместителей — это системное годовое давление», — заявил Смолий в Раде.
По его словам, на правительственных совещаниях его неоднократно призывали «залить экономику деньгами» и отменить базовые принципы регулирования банковской системы.
«В течение последнего года на совещаниях при участии народных депутатов, представителей кабинета министров, премер-министра, президента не раз в сторону Национального банка звучали призывы залить экономику деньгами, отметить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс (валют), чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 (гривен за доллар)», — объяснил он свою отставку.
Кроме того, в пятницу Рада уволила главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева.
Это решение поддержали 226 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
По сообщению издания «Цензор.нет», Зеленский якобы заставил Терентьева написать заявление об отставке из-за многомиллиардного штрафа, наложенного антимонопольным ведомством на табачного монополиста, компанию «Тэдис».
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Комментарии
В мире , Украина , Валерия Гонтарева , Яков Смолий , Юрий Терентьев , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ФАС , Антимонопольный комитет Украины , Центральный банк России , Верховная Рада , РИА Новости
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