Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белорусский КГБ задержал помощнику Бабарико 

BFM.RU и ещё 4 37 минут назад
Белорусский КГБ задержал помощнику Бабарико
Фото: РИА Новости
Елену Карагачеву доставили в СИЗО КГБ в Минске
ТАСС сообщает о задержании помощницы Бабарико. Елену Карагачеву доставили в СИЗО КГБ в Минске.
Карагачева более 20 лет проработала в Белгазпромбанке. Сейчас она входит в инициативную группу Бабарико. По данным его предвыборного штаба, Карагачеву задержал департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, а затем ее доставили в СИЗО КГБ.
1 июля Генпрокуратура Белоруссии назвала законным задержание Виктора Бабарико. Так в ведомстве отреагировали «на многочисленные электронные обращения граждан» по поводу того, что претендент в президенты находится в СИЗО КГБ.
Видео дня. Сотрудники МЧС России вместе с сотрудниками ХимСпаса пытаются локализовать последствия аварии
BFM.RU: последние новости
Трамп выкупил почти весь ремдесивир мира Трамп выкупил почти весь ремдесивир мира Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко Семашко раскрыл план интеграции, который Минску предлагала Москва Семашко раскрыл план интеграции, который Минску предлагала Москва
В мире , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Видео
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
00:10
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
В мире
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
02:45
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
В мире Другое
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
02:52
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение