Белорусский КГБ задержал помощнику Бабарико 

Елену Карагачеву доставили в СИЗО КГБ в Минске

ТАСС сообщает о задержании помощницы Бабарико. Елену Карагачеву доставили в СИЗО КГБ в Минске.

Карагачева более 20 лет проработала в Белгазпромбанке. Сейчас она входит в инициативную группу Бабарико. По данным его предвыборного штаба, Карагачеву задержал департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, а затем ее доставили в СИЗО КГБ.

1 июля Генпрокуратура Белоруссии назвала законным задержание Виктора Бабарико. Так в ведомстве отреагировали «на многочисленные электронные обращения граждан» по поводу того, что претендент в президенты находится в СИЗО КГБ.