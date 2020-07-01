Во Франции полицеские «поймали» плюшевую пантеру 

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Во Франции полицейским сообщили, что на берегу гуляет пантера. Приехавшие правоохранители обнаружили плюшевую игрушку. Об этом пишет РИА "Новости".

"Дикое животное, о котором поступали сообщения, было быстро обнаружено. С жандармами оно вело себя покладисто — тем не пришлось применять спецсредства для нейтрализации", — шутят жандармы.

К сообщению прикладывается фотография, где между двумя полицейскими на служебной машине лежит плюшевая игрушка пантеры. Владельца животного приглашают забрать находку в отделении.