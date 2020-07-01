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Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко 

Экспресс газета 56 минут назад
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Фото: ТАСС
Наследник белорусского лидера оказался не так уж прост
За последнее время сын президента Белоруссии Александра Лукашенко из тихого нескладного мальчишки, тенью следовавшего за отцом, превратился в рослого красавца, любимца соцсетей. Многие даже прочат парня Батьке в преемники — симпатии избирателей, особенно женского пола, ему явно обеспечены. Но психологи предупреждают: за привлекательной внешностью 15-летнего Николая может скрываться хитрый и опасный человек, и что его ждет впереди, остается лишь догадываться.
По мнению физиогномиста Зои Никитенковой, уже форма носа отпрыска главы государства говорит о его своеволии, которое сочетается с коварством. С одной стороны, он не терпит власти над собой, с другой — способен сдержаться и отступить, чтобы потом все равно добиться своего и одержать верх над обидчиком. Кроме того, парню свойственны высокая самооценка и надменное отношение к окружающим, которое он не всегда готов скрывать — об этом свидетельствует, в частности, выступающая нижняя губа.
Плотный подбородок, крупный лоб и большие брови говорят о крепком здоровье, высоком интеллекте и развитой силе воли. При этом, в отличие от папы, Николай не отличается ни импульсивностью, ни гневливостью. Напротив, юноша тяготится обществом, склонен к скрытности и замкнутости, предпочитает решать вопросы в узком кругу, пишет портал Dni.ru.
Сложно сказать, каким политиком мог бы стать мужчина с таким характером, однако пока Коля демонстрирует другие стремления. Так, недавно он поступил в десятый класс лицея Белорусского государственного университета, где в качестве специализации выбрал биологию. К слову, в этом же учебном заведении будет заниматься внучка Лукашенко Дарья.
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В мире , Александр Лукашенко , Дни.Ру
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