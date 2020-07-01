Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко 

Наследник белорусского лидера оказался не так уж прост

За последнее время сын президента Белоруссии Александра Лукашенко из тихого нескладного мальчишки, тенью следовавшего за отцом, превратился в рослого красавца, любимца соцсетей. Многие даже прочат парня Батьке в преемники — симпатии избирателей, особенно женского пола, ему явно обеспечены. Но психологи предупреждают: за привлекательной внешностью 15-летнего Николая может скрываться хитрый и опасный человек, и что его ждет впереди, остается лишь догадываться.

По мнению физиогномиста Зои Никитенковой, уже форма носа отпрыска главы государства говорит о его своеволии, которое сочетается с коварством. С одной стороны, он не терпит власти над собой, с другой — способен сдержаться и отступить, чтобы потом все равно добиться своего и одержать верх над обидчиком. Кроме того, парню свойственны высокая самооценка и надменное отношение к окружающим, которое он не всегда готов скрывать — об этом свидетельствует, в частности, выступающая нижняя губа.

Плотный подбородок, крупный лоб и большие брови говорят о крепком здоровье, высоком интеллекте и развитой силе воли. При этом, в отличие от папы, Николай не отличается ни импульсивностью, ни гневливостью. Напротив, юноша тяготится обществом, склонен к скрытности и замкнутости, предпочитает решать вопросы в узком кругу, пишет портал Dni.ru.

Сложно сказать, каким политиком мог бы стать мужчина с таким характером, однако пока Коля демонстрирует другие стремления. Так, недавно он поступил в десятый класс лицея Белорусского государственного университета, где в качестве специализации выбрал биологию. К слову, в этом же учебном заведении будет заниматься внучка Лукашенко Дарья.