Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп хочет раздать американцам более $1200 из-за пандемии 

Газета.Ru и ещё 6 16 минут назад
Трамп хочет раздать американцам более $1200
Фото: ТАСС
Президент США Дональд Трамп выступает за стимулирующие выплаты американцам, размер которой превышает $1200. Об этом сообщает телеканал Fox Business News.
Отмечается, что эти выплаты призваны помочь физическим лицам преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса.
Как рассказал американский лидер, он поддержал данную меру, которая указана в новом законопроекте о стимулировании экономики.
"Я поддерживаю выплату большей суммы денежной помощи, чем демократы, но это должно быть сделано правильно", — сказал Трамп.
Глава государства отметил, что хочет, чтобы средства поступили американцам "быстро".
Видео дня. Сотрудники МЧС России вместе с сотрудниками ХимСпаса пытаются локализовать последствия аварии
Газета.Ru: последние новости
США скупили почти весь трехмесячный запас препарата от коронавируса США скупили почти весь трехмесячный запас препарата от коронавируса Аксенов напомнил о "пророческом ролике" про Крым с участием Зеленского Аксенов напомнил о "пророческом ролике" про Крым с участием Зеленского СМИ показали непристойное фото жены Ким Чен Ына СМИ показали непристойное фото жены Ким Чен Ына
В мире , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин дал совет Ефремову по поведению в тюрьме
Кокорин дал совет Ефремову по поведению в тюрьме
В Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы
В Московском зоопарке родился детеныш капуцина плаксы
Шубская ответила на слухи о беременности
Шубская ответила на слухи о беременности
Приставы разыскивают Боярскую
Приставы разыскивают Боярскую
Видео
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
00:10
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
В мире
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
02:45
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
В мире Другое
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
02:52
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение