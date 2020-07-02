Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белый дом объявил о ликвидации «автономной зоны» в Сиэтле 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 30 минут назад
Полиция Сиэтла начала жесткую зачистку зоны протеста
Фото: Reuters / Jason Redmond
Так называемая Автономная зона Капитолийского холма в захваченной демонстрантами части Сиэтла ликвидирована, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Она сообщила, что «Сиэтл освобожден», передает ТАСС.
Саму «автономную зону» Макинэни назвала «провалившимся экспериментом демократов и радикальных левых, который длился четыре недели».
1 июля полиция начала жесткую зачистку «автономной зоны».
Центр Сиэтла был под контролем активистов «Антифа». В том числе оказались захвачены здания мэрии и полиции. Территорию объявили «Автономной свободной зоной Капитолийского холма».
Видео дня. Сотрудники МЧС России вместе с сотрудниками ХимСпаса пытаются локализовать последствия аварии
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Порошенко обратился к Зеленскому на заседании суда Порошенко обратился к Зеленскому на заседании суда Зеленскому припомнили пророческий ролик «Квартала 95» о Крыме Зеленскому припомнили пророческий ролик «Квартала 95» о Крыме Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
В мире , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Сиэтл
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ
Вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ
Видео
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
00:10
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
В мире
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
02:45
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
В мире Другое
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
02:52
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение