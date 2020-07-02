Полиция Сиэтла начала жесткую зачистку зоны протеста

Все новости на карте

Она сообщила, что «Сиэтл освобожден», передает ТАСС.

Саму «автономную зону» Макинэни назвала «провалившимся экспериментом демократов и радикальных левых, который длился четыре недели».

1 июля полиция начала жесткую зачистку «автономной зоны».

Центр Сиэтла был под контролем активистов «Антифа». В том числе оказались захвачены здания мэрии и полиции. Территорию объявили «Автономной свободной зоной Капитолийского холма».